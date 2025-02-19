С 1 марта вырастут социальные выплаты. В чём особенность прибавки в 2025 году

С 1 марта 2025 года военные пенсионеры получат увеличенные выплаты. В марте придут проиндексированные выплаты. При этом пенсионеры получат также доплаты за январь и февраль. Это связано с тем, что прибавку сделают задним числом с начала года. В прошлом октябре военные пенсии выросли на 5,1%, но общий размер инфляции составил 9,5%. Сейчас решено сделать дополнительную индексацию на 4,4%.