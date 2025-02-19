Годзилла проснулся? Учёные встревожены загадочным увеличением радиации под Тихим океаном

О том, что магнитосфера Земли была ослаблена долгое время, говорит тот факт, что слой карбонатных осадков, которые образовались на дне Тихого океана 10 миллионов лет назад, слишком тонкий и не соответствует норме. То есть количество биомассы, способной создать массивные отложения карбонатов, в этот период резко сократилось. Проще говоря, выжили только самые приспособленные. Интересный факт: примерно так же могла вымереть соседняя с Землёй планета Марс — около четырёх миллиардов лет назад её магнитное поле ослабло настолько, что уже не могло защитить поверхность Марса от космического излучения. Солнечный ветер унёс остатки атмосферы в космос. Учёные называют этот факт «карбонатной катастрофой». Они задаются вопросом: не могла ли радиацию на дне океана вызвать длительная солнечная активность? Но пока не знают ответа на этот вопрос.