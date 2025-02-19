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Ядро Земли может полностью остановиться через 15 лет — исследование

Ядро Земли может полностью остановиться уже через 15 лет. Недавно ученые пришли к выводу, что оно изменило форму и замедлилось, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как говорится в материале журнала Nature, это удалось выяснить за счет анализа сейсмических волн, пересекающих внутреннее ядро. Было исследовано 121 повторяющееся землетрясение, произошедшее с 1991 до 2023 год на Южных Сандвичевых островах, что находятся в южной части Атлантического океана. Сравнивали те землетрясения, которые происходили в моменты, когда внутреннее ядро повторно занимало одно и то же положение.

Как оказалось, внутреннее ядро меняет скорость вращения или форму. За последние несколько десятилетий ядро вращалось сначала быстрее, а затем медленнее, чем остальная часть Земли.

Изменения вблизи края ядра, вероятно, являются результатом вязкой деформации, вызванной связью между топографией границы ядра и аномалиями плотности мантии.

Это может привести к тому, что продолжительность суток незначительно изменится. К 2040 году внутреннее ядро может полностью остановиться. Потом, по всей вероятности, оно снова начнет вращение в том же направлении, что и сама Земля.
космос