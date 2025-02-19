Ядро Земли может полностью остановиться через 15 лет — исследование

Как говорится в материале журнала Nature, это удалось выяснить за счет анализа сейсмических волн, пересекающих внутреннее ядро. Было исследовано 121 повторяющееся землетрясение, произошедшее с 1991 до 2023 год на Южных Сандвичевых островах, что находятся в южной части Атлантического океана. Сравнивали те землетрясения, которые происходили в моменты, когда внутреннее ядро повторно занимало одно и то же положение.
Как оказалось, внутреннее ядро меняет скорость вращения или форму. За последние несколько десятилетий ядро вращалось сначала быстрее, а затем медленнее, чем остальная часть Земли.
Изменения вблизи края ядра, вероятно, являются результатом вязкой деформации, вызванной связью между топографией границы ядра и аномалиями плотности мантии.