В Екатеринбурге высадили более 50 000 хвойных деревьев

Об этом сообщает пресс-служба администрации город.
Как сообщил директор МСАУ «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков, сейчас в собственности города находятся более 15 тысяч гектаров 6 участковых лесничеств, где осуществляется уход за лесными культурами.
Также лесничество ведет работу по сохранению 12 объектов зеленого хозяйства общей площадью более 87 гектаров: парка Семь ключей, сада Вайнера, парка Зеленая роща, парка имени 50-летия ВЛКСМ, парка имени Владислава Агафонова, сада имени Энгельса, парка имени 50-летия Советской власти, парка Турбомоторного завода, парка имени Чкалова, парка Камвольного комбината, парка в границах улиц Чкалова — Начдива Онуфриева — Громова — Академика Бардина, парка в микрорайоне Компрессорном.
В прошлом году в городских лесах на площади порядка 26 гектаров было высажено 53 407 саженцев хвойных пород. Также действует питомник площадью порядка 99 гектаров, заработавший в минувшем году свыше 5 000 000 рублей.
На 2025 год запланировано проектирование системы видеонаблюдения и оповещения в парке Зеленая роща и парке по улице Чкалова. Продолжится благоустройство набережной реки Исети в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Отметим, что на проведение фестиваля ландшафтного искусства в городском бюджете предусмотрено 18 800 тысяч рублей, на содержание территории — 5 266 тысяч рублей.
Как ранее сообщалось, в Слободо-Туринском районе суд признал бывшего лесничего виновным в незаконной рубке леса в особо крупных размерах. По информации следствия, фигурант причинил лесному фонду ущерб на сумму свыше 760 тысяч рублей.