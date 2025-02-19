В Екатеринбурге высадили более 50 000 хвойных деревьев

На 2025 год запланировано проектирование системы видеонаблюдения и оповещения в парке Зеленая роща и парке по улице Чкалова. Продолжится благоустройство набережной реки Исети в рамках фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест». Отметим, что на проведение фестиваля ландшафтного искусства в городском бюджете предусмотрено 18 800 тысяч рублей, на содержание территории — 5 266 тысяч рублей.