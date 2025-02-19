Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 февраля 2025

Погода в Иркутске 19 февраля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −10…-12 градусов, после захода солнца до −22…-24. Ветер переменный 1−6 м/с.
Погода в Иркутске 19 февраля 2025.
— Переменная облачность, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, температура ночью −24…-29, при прояснении −31…-36, в северных и верхнеленских районах −30…-35, местами до −40, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем термометр покажет −10…-15, при облачной погоде −20…-25, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами ночью −18…-23, днем −4…-9. Вот что обещает погода в Иркутске 19 февраля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что парту Героя открыли в школе № 5 Братска в честь бойца СВО Сергея Кузнецова.