Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 февраля 2025

Погода в Иркутске 19 февраля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −10…-12 градусов, после захода солнца до −22…-24. Ветер переменный 1−6 м/с.