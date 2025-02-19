Ледовую переправу через реку Нижнюю Тунгуску открыли в Катангском районе

В Иркутской области открылась 49 ледовая переправа. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, зимник расположен в Катангском районе на реке Нижней Тунгуске в районе населенного пункта Непа. Также там действует ограничение по весу — не более 60 тонн.
— На сегодняшний день в регионе функционируют шесть областных и 43 муниципальных дороги для безопасного проезда по льду. Из них 24 открыты по плану, еще 25 — внеплановые, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, движение по люду разрешено только по специально оборудованной переправе. Во время выезда на зимник следует отстегнуть ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Также спасатели советуют открыть окно и разблокировать замки дверей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в столб в Иркутске. Автомобилист и пассажир получили травмы.