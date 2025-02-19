Землетрясение произошло в Бурятии ночью 19 февраля

Землетрясение в Бурятии 19 февраля 2025 произошло около 02:11 ночи по местному времени. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Байкальского филиала «Единой геофизической службы РАН», эпицентр находился в Муйском районе.
Землетрясение в Бурятии 19 февраля 2025.
— Наиболее вероятны сейсмические события на всей территории республики, — ранее уточнили в региональном МЧС.
Отметим, что землетрясение в Бурятии 19 февраля 2025 не принесло никаких разрушений. Все объекты работают в штатном режим, никто из жителей не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что археологические объекты планируют сохранить в Братске при прокладке газопровода. Специалисты разрабатывают возможные решения, уже поступило несколько предложений.