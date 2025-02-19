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Школу заминировали? — детей собираются отпустить домой в Приморье

В Приморье полицейские проверяют информацию о минировании школы.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские получили сообщение о минировании школы № 4 в Большом Камне. Специалисты выехали на место для проверки информации, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, дирекция школы попросила родителей забрать детей. Об эвакуации не говорилось. Корреспондент «КП» позвонил в образовательное учреждение, однако трубку никто не взял. Также редакция связалась с пресс-службой УМВД. Информация о минировании проверяется.

Больше информации появится после осмотра школы.

Ранее «КП» писала о приморце, который хотел провести боевую гранату на самолете из Москвы.