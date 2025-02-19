Школу заминировали? — детей собираются отпустить домой в Приморье

По словам очевидцев, дирекция школы попросила родителей забрать детей. Об эвакуации не говорилось. Корреспондент «КП» позвонил в образовательное учреждение, однако трубку никто не взял. Также редакция связалась с пресс-службой УМВД. Информация о минировании проверяется.