Школу заминировали? — детей собираются отпустить домой в Приморье

Полицейские получили сообщение о минировании школы № 4 в Большом Камне. Специалисты выехали на место для проверки информации, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, дирекция школы попросила родителей забрать детей. Об эвакуации не говорилось. Корреспондент «КП» позвонил в образовательное учреждение, однако трубку никто не взял. Также редакция связалась с пресс-службой УМВД. Информация о минировании проверяется.
Больше информации появится после осмотра школы.
Ранее «КП» писала о приморце, который хотел провести боевую гранату на самолете из Москвы.