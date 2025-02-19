«Земля леопарда» в Приморье вводит особый противопожарный режим

На заповедных территориях «Земли леопарда» в Приморье начался пожароопасный период. В связи с устойчивым потеплением и частичным сходом снежного покрова дирекция заповедников приняла дополнительные меры для предотвращения возгораний. Особый противопожарный режим введён в национальном парке «Земля леопарда», а также в заповедниках «Кедровая падь», Уссурийский и Дальневосточный морской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе заповедника.