«Земля леопарда» в Приморье вводит особый противопожарный режим

На заповедных территориях «Земли леопарда» в Приморье начался пожароопасный период. В связи с устойчивым потеплением и частичным сходом снежного покрова дирекция заповедников приняла дополнительные меры для предотвращения возгораний. Особый противопожарный режим введён в национальном парке «Земля леопарда», а также в заповедниках «Кедровая падь», Уссурийский и Дальневосточный морской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе заповедника.
Для обеспечения безопасности приостановлено посещение популярного экомаршрута «Семивёрстка». В то же время туристы могут посещать две другие специально оборудованные экотропы: «Кравцовские водопады» и «Тропой леопарда».
Сотрудники лесохозяйственного и охранного отделов прошли инструктаж и приведены в круглосуточную готовность. Противопожарная техника проверена и отремонтирована, а также обновлены 180 километров минерализованных полос — защитных противопожарных разрывов. Для оперативного реагирования на возгорания организован диспетчерский мониторинг и ежедневное патрулирование.
«Угроза лесных пожаров появляется в ареале краснокнижных животных ежегодно, неохраняемые земли сильно страдают от огня. В то же время “Земля леопарда” остается “зелёным островком безопасности” для диких животных и людей, благодаря системной противопожарной работе площадь возгораний здесь минимальна», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.
Напомним, в Приморье ввели особый противопожарный режим на территории 14 муниципалитетов, в шести других муниципальных образованиях установлен режим повышенной готовности.