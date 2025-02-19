Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Свердловский пр., 41-А (подъезды 4−6), 41-Б; Горького, 64-А (подъезд 3) — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольский пр., 71; Солнечная, 42 — с 09.30 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Дзержинского, 123, 125; Гражданская, 23; Вагнера, 86, 86-А, 86-Б, 88; Барбюса, 136-В, 136-В/1; Игуменка, 34 — с 09.00 до 16.00.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 38-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— К. Шоссе, 73; Луценко, 2, 4, 6, 12; Харлова, 12, 14, 14-А, 20 — с 08.00 до 18.00.
— Гражданская, 14, 14-А, 16; Отечественная, 6, 8 — с 09.00 до 12.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пер. Театральный, 12; Б. Хмельницкого, 21 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бажова, 40 (подъезды 1−4); Г. Танкограда, 94 (подъезды 1, 2); Карпенко, 4 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Лесопарковая, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 9-А, 15, 23; Худякова, 20, 22, 24-А, 31; Татьяничевой, 12-В; Смирных, 19, 21-А, 24, 26; пр. Ленина, 87 — с 09.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не заявлены.