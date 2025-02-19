Снег, туман и 27-градусные морозы: погода в Казахстане на 19 февраля

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.
Погода в Акмолинской области
На западе, севере области снег, низовая метель, на юге, востоке области небольшой снег. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-востоке области 18, днем 4−9 мороза. В Кокшетау переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 7−9 мороза.
Погода в Алматинской области
Без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 6, в центре, горных районах области 20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 6 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16 мороза, днем 1−3 тепла.
Погода в Туркестанской области
Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области дождь, туман. Ветер юго-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области 3 мороза, днем 9−14, на севере области 5 тепла. В Туркестане переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 9−11 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Днем на востоке области небольшой снег. На севере области туман. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 14, днем 5−10, на юге области 2 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 8−10 мороза.
Погода в Атырауской области
На юге, востоке области снег, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 16, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Атырау облачно, утром и днем снег, низовая метель. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
Погода в Мангистауской области
На западе, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза. В Актау переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 2−4 тепла.
Погода в Актюбинской области
На юго-западе, северо-востоке, в центре области снег. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на юге области 8−13 мороза, днем 10−15, на юге области 1−6 мороза. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 11−13 мороза.
Погода в Костанайской области
На юге, востоке области снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, утром и днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 27, на юге области 10 мороза, днем 10−15, на юге области 5 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25−27, днем 13−15 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
На севере, юге, востоке области снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 11, днем 10−15, на юге области 5 мороза. В Петропавловске: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 11−13 мороза.
Погода в Павлодарской области
Без осадков. Ночью и утром на юге, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 8−13, на юге области 5 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 8−10 мороза.
Погода в Карагандинской области
На юге области небольшой снег. Днем на дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, на востоке области 20−25 мороза, днем 1−6, на востоке области 11 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 3−5 мороза.
Погода в области Улытау
Без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 19, днем 0−5, на востоке области 8 мороза. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 1−3 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
На юге области небольшой снег. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на севере, востоке области 26, на юге области 13 мороза, днем 3−8, на севере, востоке области 13 мороза. В Усть-Каменогорске малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 5−7 мороза.
Погода в области Абай
На юге области небольшой снег. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на севере, востоке области 24, днем 5−10 мороза, на юге области 0 градусов. В Семее малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 6−8 мороза.
Погода в Кызылординской области
Утром и днем на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Жамбылской области
Днем на западе, в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 8−10 тепла.