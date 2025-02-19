Первая черешня из Китая прибыла в Приморье на месяц раньше, чем в 2024-ом

Первые партии китайской черешни в этом году поступили в Приморье на месяц раньше, чем в прошлом, 2024 году. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, 13 и 14 февраля Приморское межрегиональное управление ведомства проконтролировало ввоз двух партий ягоды общим весом 875 кг через фитосанитарный контрольный пост «Пограничный». Для сравнения, в 2024 году первые поставки черешни из Китая были сделаны только 14 марта.