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Первая черешня из Китая прибыла в Приморье на месяц раньше, чем в 2024-ом

Госинспекторы подтвердили качество ввезённой продукции и выпустили товар в торговлю.

Источник: Аргументы и факты

Первые партии китайской черешни в этом году поступили в Приморье на месяц раньше, чем в прошлом, 2024 году. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, 13 и 14 февраля Приморское межрегиональное управление ведомства проконтролировало ввоз двух партий ягоды общим весом 875 кг через фитосанитарный контрольный пост «Пограничный». Для сравнения, в 2024 году первые поставки черешни из Китая были сделаны только 14 марта.

Государственные инспекторы фитосанитарного контрольного пункта «Пограничный» провели досмотр продукции, отобрали образцы и передали их на исследование в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ. По результатам экспертизы, карантинное фитосанитарное состояние партий соответствовало установленным требованиям. На основании этого Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приняло решение выпустить черешню в свободный оборот.

В прошлом году в Приморский край из Китая было ввезено 51,5 тонны черешни. Китайская черешня пользуется популярностью в России благодаря своему качеству и доступной цене.

Китай является одним из крупнейших производителей черешни в мире, а её экспорт в Россию ежегодно увеличивается. Основными регионами-поставщиками являются провинции Шаньдун и Сычуань, где выращиваются популярные сорта, такие как «Хундэн» и «Мэйцзао».

торговля