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Автомобилиста оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду в Бодайбинском районе

Мужчину лишили права управления на 1,6 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Бодайбинского района заставили выплатить уголовный штраф за пьяную езду на автомобиле. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 33-летний мужчина отдал 200 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права управления на 1,6 года.

— Судебный пристав ознакомил должника с постановлением о заведении в отношении него исполнительного производства и разъяснил о возможности замены штрафа на иной вид наказания в случае неисполнения требований документа, — отметили в пресс-службе ГУФССП.

Однако, не желая ужесточать наказание, автомобилист выплатил всю сумму.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Черемхово может получить до двух лет лишения свободы за кражу 24 палок колбасы из дискаунтера. Следователи уже завели уголовное дело.