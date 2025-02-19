Автомобилиста оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду в Бодайбинском районе

Жителя Бодайбинского района заставили выплатить уголовный штраф за пьяную езду на автомобиле. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 33-летний мужчина отдал 200 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права управления на 1,6 года.
— Судебный пристав ознакомил должника с постановлением о заведении в отношении него исполнительного производства и разъяснил о возможности замены штрафа на иной вид наказания в случае неисполнения требований документа, — отметили в пресс-службе ГУФССП.
Однако, не желая ужесточать наказание, автомобилист выплатил всю сумму.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Черемхово может получить до двух лет лишения свободы за кражу 24 палок колбасы из дискаунтера. Следователи уже завели уголовное дело.