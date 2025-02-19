Автомобилиста оштрафовали на 200 тысяч за пьяную езду в Бодайбинском районе

Жителя Бодайбинского района заставили выплатить уголовный штраф за пьяную езду на автомобиле. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, 33-летний мужчина отдал 200 тысяч рублей. Помимо этого его лишили права управления на 1,6 года.