На дезинфекционной станции Хабаровска обновят паровые камеры

Регламент санитарных групп в организации соблюдается во всем: технологии проведения обработки, количество вещества и времени на квадратный метр, и даже защитная одежда меняется строго по правилу «один выезд — один костюм». Бывают случаи, когда для борьбы с опасностью и защиты наших граждан нужен комплексный подход с использованием современного оборудования. С помощью новых паровых камер будет возможность обрабатывать большие объемы постельного белья и других вещей для предотвращения разных заболеваний, которые могут распространяться с очень большой скоростью.