На дезинфекционной станции Хабаровска обновят паровые камеры

Дезинфекционная станция Хабаровска — «биологический щит» нашего региона отмечает 30 лет со дня приобретения статуса краевой. Паровые камеры в учреждении за это время устарели, несмотря на их качественное обслуживание. Решение о выделении 20 млн рублей из краевого бюджета на приобретение четырех новых камер принял губернатор края Дмитрий Демешин. Отметим, что обновление оборудования в учреждениях здравоохранения региона является одной из задач нового президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Новые паровые камеры будут выполнены из нержавеющей стали, что позволит повысить их работоспособность и сроки эксплуатации. Также новое оборудование будет более экономно расходовать электроэнергию. Переоснащение оборудования для санитарной обработки вещей взял под личный контроль губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Регламент санитарных групп в организации соблюдается во всем: технологии проведения обработки, количество вещества и времени на квадратный метр, и даже защитная одежда меняется строго по правилу «один выезд — один костюм». Бывают случаи, когда для борьбы с опасностью и защиты наших граждан нужен комплексный подход с использованием современного оборудования. С помощью новых паровых камер будет возможность обрабатывать большие объемы постельного белья и других вещей для предотвращения разных заболеваний, которые могут распространяться с очень большой скоростью.
— Если человек болеет, то его вещи обязательно должны обрабатываться. Кроме того, у гостиниц и детских садов есть обязательное правило — обработка матрацев один раз в год. Вещи загружаются в камеру, где они обеззараживаются под высокой температурой пара. Ежегодно в среднем обрабатывается 60−70 тонн белья, — прокомментировала медицинский дезинфектор Екатерина Джураева.
По прогнозам синоптиков, весна в этом году в крае начнется раньше срока, специалисты Дезинфекционной станции уже готовятся к сезону клещевого энцефалита. Договорной процесс по акарицидной обработке уже ведется — жители смогут гулять без страха нападения или заражения от укуса клещами.
— Перед тем, как приступить к обработке очага, штатные биологи проводят обследования видов, населяющих зону поражения, специалисты подбирают необходимое средство борьбы с насекомыми или грызунами, рассчитывают его необходимое количество и составляют рекомендации после проведения обработки. В среднем бригада дезинсекторов станции может делать как 1−2, так и 8−10 выездов в день. За 2024 год, например, мы обработали 568 очагов туберкулеза, — рассказал и.о. главного врача краевой дезинфекционной станции Андрей Щуров.
Всего же в крае учреждение действует уже 89 лет. Во время эпидемии коронавируса сотрудники Дезинфекционной станции первыми встали на борьбу с заболеванием. В Хабаровске специалисты ежегодно обрабатывают от клещей порядка 250 гектаров в крае: парки, бульвары, скверы, отдельные улицы. В учреждении имеется современное сертифицированное оборудование и техника для проведения санитарной обработки любых масштабов и объемов по всему региону.