Чем выгодно затариться в конце февраля? Еврейские…

По словам эксперта, такая стратегия позволяет обеспечить себе доступный вариант поездки на пик сезона. Если в дальнейшем появятся более выгодные предложения на авиабилеты или горящие туры, железнодорожные билеты можно будет вернуть без потерь. Особенно это актуально для семей с детьми — купейные билеты на четверых в июне обходятся значительно дешевле при раннем бронировании.