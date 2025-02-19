Чем выгодно затариться в конце февраля? Еврейские…

Конец февраля — самое время подумать о лете. Итак, логика проста: мы тратим не так много своих денег, но обеспечиваем себе возможность в начале сезона уехать дешево. Если планы изменятся или появится горячий тур, например, в Египет, вы всегда сможете пересмотреть свои решения.
Александр Патешман.
Эксперт по личным финансам.
Одним из лучших способов сэкономить на летнем отдыхе становится раннее бронирование билетов на поезда. Сейчас открыты продажи на южные направления — Сочи, Анапу, Туапсе, Краснодар. Спустя несколько недель билетов на удобные даты уже не останется, поэтому важно приобрести их сейчас, даже если точные планы ещё не определены.
По словам эксперта, такая стратегия позволяет обеспечить себе доступный вариант поездки на пик сезона. Если в дальнейшем появятся более выгодные предложения на авиабилеты или горящие туры, железнодорожные билеты можно будет вернуть без потерь. Особенно это актуально для семей с детьми — купейные билеты на четверых в июне обходятся значительно дешевле при раннем бронировании.
Планируя летний отдых, стоит воспользоваться фильтрами поиска гостиниц, чтобы выбрать вариант с бесплатной отменой бронирования. Такой подход позволит зафиксировать удобное жильё в месте отдыха, а затем скорректировать планы, если появятся более привлекательные предложения.
Патешман рекомендует обратить внимание на банковские вклады. Сейчас ставки, вероятно, достигли максимума, и в ближайшие месяцы ожидается их снижение. Открытие пополняемого вклада на год поможет зафиксировать доходность, сохранив возможность увеличивать вложения по мере снижения ставок. Минимальная сумма для открытия такого счёта — 10−50 тысяч рублей.
Февральские распродажи могут заманивать низкими ценами на спортивное снаряжение, однако покупать лыжи и снегокаты сейчас не имеет смысла. Текущая зима оказалась малоснежной, и перспективы следующего сезона неясны. Зато зимняя одежда может стать удачным приобретением. Эксперт советует избегать слишком тёплых вещей, рассчитанных на экстремальные морозы, и отдавать предпочтение универсальным моделям для температур около −10 градусов.
Ранее стало известно, что россияне начали скупать путёвки за границу на фоне падения курса доллара. По словам экспертов, туристы пытаются воспользоваться моментом, пока валюта упала в цене. В частности, это может коснуться тех, кто поедет в ближайшие месяцы в ОАЭ, Таиланд, Турцию или Египет.