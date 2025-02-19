Демешин возмутился нечищеными улицами в Хабаровске и поручил найти виновных

Напомним, на позапрошлой неделе в регионе прошел сильный циклон, в результате которого в Хабаровске выпало около двух месячных норм осадков. По состоянию на 19 февраля множество дорог, тротуаров и дворов по-прежнему остаются неочищенными, что вызывает массовые жалобы горожан.