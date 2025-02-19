Демешин возмутился нечищеными улицами в Хабаровске и поручил найти виновных

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин возмутился отсутствием качественной уборки снега в краевой столице. На заседании правительства края губернатор отметил, что проблема не в количестве снега, а в неэффективной работе служб, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, на позапрошлой неделе в регионе прошел сильный циклон, в результате которого в Хабаровске выпало около двух месячных норм осадков. По состоянию на 19 февраля множество дорог, тротуаров и дворов по-прежнему остаются неочищенными, что вызывает массовые жалобы горожан.
«Мы знали прогноз. Службы сработали невовремя. Обработка противогололёдными материалами дорог была проведена неэффективно. Никто не отработал вопрос запрета парковок на обочинах дорог, где производилась уборка от снега. В итоге город встал», — отметил Демешин.
Министру транспорта края Константину Кравцову поручено разобраться в причинах провала. Губернатор подчеркнул, что несмотря на закупленную для города технику и дополнительное финансирование, у дорожных служб не хватает опытных сотрудников и рабочих бригад для круглосуточной очистки улиц.
Дмитрий Демешин также поручил срочно организовать уборку снега с крыш многоквартирных домов и дворов. В ходе личного объезда города он отметил неудовлетворительную работу управляющих компаний и потребовал от мэра Хабаровска Сергея Кравчука привлечь к ответственности чиновников, отвечающих за контроль.
Кроме того, губернатор распорядился проверить деятельность управляющих компаний, в случае нарушений — применить административные меры вплоть до отзыва лицензий. Для системного решения проблем создается краевой штаб по подготовке к зиме, который возглавит вице-губернатор Сергей Кузнецов.