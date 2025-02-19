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Авиакомпании корректируют график рейсов из-за снегопада на севере Хабаровского края

В аэропорту Николаевка-на-Амуре расчищают взлётно-посадочную полосу.

Источник: Хабаровские авиалинии

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Информацию о вылете самолётов уточняют, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несколько рейсов отложены из-за метеоусловий в портах прибытия: до 11:05 задержан вылет рейса 401 из Хабаровска в Охотск. В 11:10 будет предоставлена информация о вылете отложенных рейсов: 409 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи; 469 и 470 за 17 февраля из Хабаровска в Богородское и обратно; 411 из Хабаровска в Чегдомын.

Напомним, в начале февраля в Хабаровский край один за другим пришли два циклона, завалившие снегом значительную часть территории региона. По состоянию на 9 утра 19 февраля в Николаевском районе осадки не прекращаются.

По данным «Хабаровскуправтодора», для обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта на региональных дорогах задействовано 56 единиц техники. Это автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, бульдозеры, трактора, грейдеры, экскаваторы, роторы, погрузчики. Специалисты ведут снегоочистку и обработку проезжей части противогололедными материалами.

При возникновении чрезвычайной ситуации на региональных дорогах звоните по телефонам службы спасения — 112 и дежурного специалиста по приему и обработке экстренных вызовов КГКУ «Хабаровскуправтодор»: 8 (4212) 91−80−16. Для жителей края также действует телефон бесплатной горячей линии: 8 (800) 250−56−10. Это единый номер для связи с диспетчером, получения помощи на дорогах. По нему можно сообщить о затрудненных проездах по региональным дорогам, о дорожно-транспортном происшествии, а также чрезвычайной ситуации на трассе.