Авиакомпании корректируют график рейсов из-за снегопада на севере Хабаровского края

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 12:00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Информацию о вылете самолётов уточняют, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несколько рейсов отложены из-за метеоусловий в портах прибытия: до 11:05 задержан вылет рейса 401 из Хабаровска в Охотск. В 11:10 будет предоставлена информация о вылете отложенных рейсов: 409 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи; 469 и 470 за 17 февраля из Хабаровска в Богородское и обратно; 411 из Хабаровска в Чегдомын.
Напомним, в начале февраля в Хабаровский край один за другим пришли два циклона, завалившие снегом значительную часть территории региона. По состоянию на 9 утра 19 февраля в Николаевском районе осадки не прекращаются.
По данным «Хабаровскуправтодора», для обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта на региональных дорогах задействовано 56 единиц техники. Это автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, бульдозеры, трактора, грейдеры, экскаваторы, роторы, погрузчики. Специалисты ведут снегоочистку и обработку проезжей части противогололедными материалами.
При возникновении чрезвычайной ситуации на региональных дорогах звоните по телефонам службы спасения — 112 и дежурного специалиста по приему и обработке экстренных вызовов КГКУ «Хабаровскуправтодор»: