Авиакомпании корректируют график рейсов из-за снегопада на севере Хабаровского края

При возникновении чрезвычайной ситуации на региональных дорогах звоните по телефонам службы спасения — 112 и дежурного специалиста по приему и обработке экстренных вызовов КГКУ «Хабаровскуправтодор»: 8 (4212) 91−80−16 . Для жителей края также действует телефон бесплатной горячей линии: 8 (800) 250−56−10 . Это единый номер для связи с диспетчером, получения помощи на дорогах. По нему можно сообщить о затрудненных проездах по региональным дорогам, о дорожно-транспортном происшествии, а также чрезвычайной ситуации на трассе.