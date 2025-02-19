Почему эвенская певица не хочет променять Хабаровск на Москву

— «Гэлэ учакчаму» («Скачи, мой ездовой») — песня про оленя, который был у моей мамы. Любимца убили охотники, и она до сих пор вспоминает о нем со слезами на глазах. Существует много вариантов хороводной песни «Хэде», но наш — особенный. А недавно мы записали песню «Гявук» — о красивом рассвете, который ранним утром раскрашивает небосвод. Там есть строчки «Гявук, Гявук икэлрэн, Гявук, Гявук икэлэн» — «Гявук, Гявук запела, Гявук, Гявук — певица!» Мама сказала, что это трек отражает мой характер, — улыбается девушка.