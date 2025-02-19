Почему эвенская певица не хочет променять Хабаровск на Москву

На их фоне завораживающе звучит голос певицы-северянки, а затем в музыку вплывают низкие вибрирующие ноты варгана…
— Это этника, аутентика, — скромно говорит о своих песнях Таня Игнатенко.
На вопрос, почему чистокровная эвенка, родившаяся на Чукотке, пожившая в Магадане, осталась в Хабаровске и отсюда продвигает культуру и музыку коренных малочисленных народов Севера, Таня с улыбкой отвечает: «По счастливой случайности».
— Здесь я окончила вуз и должна была вернуться в Магадан. Но на защите диплома один из членов аттестационной комиссии — директор Дома народного творчества — предложила мне работу. После того как я организовала тематический вечер, посвященный краткому эвенскому словарю, который издала моя мама, — рассказывает Таня.
Ее мама — учитель русского, литературы и родного языка, популяризатор эвенской культуры. Нина Игнатенко устраивает конференции, пишет книги и научные статьи. И помогает дочери творить.
Музыка сопровождала Таню с детства, однако любовь к национальным мотивам она почувствовала только лет в 15, когда поступила в Магаданский колледж искусств. Там взялась за варган, который по-эвенски называется кирипка.
— Я «заболела» национальной культурой в колледже. Никто из семьи не навязывал ее, все произошло максимально органично. Однажды попросила маму купить варган. Он был маленький. Осваивала его сама, интуитивно. Спустя три дня поняла, что мне нужен другой — настоящий, большой. Так хотела научиться играть, что разбивала губы в кровь, — вспоминает Таня.
По ее словам, всегда слышно, когда человек просто освоил инструмент. Но бывают люди, которые будто рождены для игры на варгане. Так, кстати, говорят и о ней.
То, что музыка малочисленных народов Севера интересна большой аудитории, она поняла, когда в своем родном колледже стала участницей фестиваля «Российская студенческая весна».
— Мы смешали битбокс (жанр музыки, в котором звучание инструментов имитируют при помощи артикуляционного аппарата человека, а иногда — рук) и мои «горловушки», «похрипушки», звукоподражание и варган. Прошли в финал и заняли второе место. Сама задумка номера была интересная: я — эвенка, мой напарник — русский, и у нас происходит этакий сценический флирт, — рассказывает Таня.
Сегодня она специалист отдела традиционной культуры в Доме народного творчества краевого научно-образовательного творческого объединения культуры. Вместе с коллегами занимается любимым делом — сохраняет и популяризирует наследие разных этносов Хабаровского края, организует крупные массовые мероприятия.
После дебюта на фестивале «Рок над Амуром» ей позвонили с «Первого канала». Они искали человека, который поет на родном языке.
— Спросили, есть ли у меня официальная интернет-страничка или Telegram-канал. Я поняла, что мне, Татьяне Игнатенко, требуется продвижение, а значит, и сценическое имя. Я — Гявук, — вспоминает певица, чей псевдоним переводится с эвенского как «рожденная на рассвете».
Идеи для песен она берет из эвенской культуры — из народных легенд. Заодно рассказывает истории своей семьи.
— «Гэлэ учакчаму» («Скачи, мой ездовой») — песня про оленя, который был у моей мамы. Любимца убили охотники, и она до сих пор вспоминает о нем со слезами на глазах. Существует много вариантов хороводной песни «Хэде», но наш — особенный. А недавно мы записали песню «Гявук» — о красивом рассвете, который ранним утром раскрашивает небосвод. Там есть строчки «Гявук, Гявук икэлрэн, Гявук, Гявук икэлэн» — «Гявук, Гявук запела, Гявук, Гявук — певица!» Мама сказала, что это трек отражает мой характер, — улыбается девушка.
Аутентичное горловое пение, звучание национальных инструментов и звукоподражание певицы «упаковано» в атмосферную электронную музыкальную подложку. Это дело рук звукорежиссера Алексея Панфилова, который, по словам Гявук, на удивление тонко чувствует особенности музыки северного народа. При этом певица признается, что сама на эвенском не говорит, а тексты для песен пишет ее мама. Она же — главный критик.
— Я понимаю, о чем говорят мама и ее сестра, когда беседуют на эвенском, но сама сформулировать фразы не могу. Мне страшно — вдруг я что-то не так скажу. А еще у меня был сильный акцент. Сейчас пытаюсь говорить звучно, как настоящие эвены, — признается певица.
Известность к ней пришла, откуда не ждали. Прошлой осенью Гявук участвовала в музыкальном телешоу «Залетай в тренды», где за 30 секунд музыканту нужно показать себя. Яркую хабаровчанку-северянку заметили. Дальше отборочного тура она не прошла, однако до сих пор в соцсетях видео с ее выступлением собирает восторженные комментарии.
Зачастую творческие молодые люди стремятся уехать в российские столицы, где, по их мнению, происходит все самое интересное. Гявук менять место жительства пока не собирается.
— Самое главное для меня — семья, я просто не смогу жить вдали от родных. Музыка Дальнего Востока звучит по-особенному. Я хотела бы, чтобы там, в центре России, могли услышать и прочувствовать наше творчество. Сейчас, на мой взгляд, много ненастоящей музыки. А настоящая есть, она останется. Например, на Дальнем Востоке, ведь он по сегодняшним меркам довольно близко, — говорит Гявук.
Она мечтает записывать и выпускать по одной песне в месяц, хочет организовать первый сольный концерт и активно продвигать своим творчеством эвенскую культуру.
— Я не просто пишу музыку, я ее режиссирую. Гявук — не проект. Гявук — это я. Моя семья, мой род, его история, мои предки, которые давно ушли. Это, по сути, дань памяти, — считает певица.
Абсолютно все эвенские традиции она соблюдает. Проводит обряды.
— Если мы с друзьями жарим шашлыки, то я обязательно «покормлю» огонь. Брошу в пламя чайные листья, хлебушек. Если есть рядом вода — сделаю приношение и ей, поблагодарю. А если куда-то уезжаю, то обязательно возьму с собой бисеринки. Одну кидаю перед вылетом, чтобы все было хорошо, а другую по прилету — в знак благодарности за то, что все прошло удачно. И мои дети обязательно будут знать все традиции, о которых рассказывали мне мама, бабушка и дедушка, — уверена Гявук.