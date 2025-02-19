МВД: мошенники начали просить пополнять карты через специальное приложение

Мошенники начали использовать новый способ сокрытия подозрительных финансовых операций, заставляя жертв пополнять их банковские карты через специальное приложение.
Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России, занимающегося борьбой с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Схема включает несколько этапов: злоумышленники требуют, чтобы пострадавший посетил банк и снял наличные со своего счета, затем установил на телефон платежное приложение для бесконтактных оплат и добавил туда данные банковской карты, реквизиты которой предоставляют сами мошенники. После этого жертве предлагается внести наличные через банкомат на указанную карту. Завершающий шаг — удаление данных о карте из приложения.
По данным правоохранителей, эта схема уже выявлена в нескольких регионах. Такой способ помогает преступникам обходить системы автоматического выявления мошенничества, поскольку использование NFC-платежей и банкоматов выглядит как обычные операции владельцев карт.
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