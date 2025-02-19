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Самолет рейсом Москва-Братск вынужденно приземлился в Иркутске из-за тумана

Видимость в районе аэропорта составляет менее 500 метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Густой туман помешал приземлиться самолету рейсом Москва-Братск. Экипаж лайнера принял решение направиться в Иркутск на запасной аэродром. Об этом КП-Иркутск рассказали в аэропорту Братска.

— Сейчас видимость в районе аэропорта составляет менее 500 метров. Рейс Новосибирск-Братск находится в зоне ожидания, — прокомментировали в пресс-службе.

Пока неизвестно, когда воздушное судно отправится по запланированному маршруту. Все будет зависеть от погоды, так как летать в таких условиях может быть крайне опасно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автомобилиста оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяную езду в Бодайбинском районе. Помимо этого, его лишили права управления на 1,6 года.