2 миллиона литров: в Приморье хотят построить завод, производящий лимонады

Предприятие будет выпускать негазированную и газированную воду в таре объёмом от 0,5 до 5 литров. Также в планах — производство десяти видов лимонада, включая классические варианты, такие как «Буратино», «Тархун» и «Колокольчик», а также фруктово-ягодные напитки со вкусами апельсина, абрикоса, груши, вишни и малины. Продукция будет реализовываться под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», разработанным КРДВ. Этот знак, как ожидается, поможет в продвижении бренда на рынке.