2 миллиона литров: в Приморье хотят построить завод, производящий лимонады

В Приморье планируют запустить производство питьевой воды и безалкогольных напитков мощностью 2 миллиона литров в год. Об этом сообщила пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Новый резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) — компания «Аква Прим» — намерена начать производственную деятельность в первом квартале 2026 года, а выйти на проектную мощность — к 2027 году.
Предприятие будет выпускать негазированную и газированную воду в таре объёмом от 0,5 до 5 литров. Также в планах — производство десяти видов лимонада, включая классические варианты, такие как «Буратино», «Тархун» и «Колокольчик», а также фруктово-ягодные напитки со вкусами апельсина, абрикоса, груши, вишни и малины. Продукция будет реализовываться под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», разработанным КРДВ. Этот знак, как ожидается, поможет в продвижении бренда на рынке.
Генеральный директор компании «Аква Прим» Алексей Карнаухов отметил, что статус резидента СПВ позволяет воспользоваться государственной поддержкой. Это включает нулевую ставку по налогам на имущество и прибыль, а также сниженные до 7,6% страховые взносы.
Директор КРДВ в Приморье Алексей Дунаев подчеркнул, что резиденты СПВ получают комплексную поддержку на всех этапах реализации проектов. Это включает налоговые льготы, административные преференции, а также возможность использования процедуры свободной таможенной зоны. Такие меры позволяют сократить капитальные затраты и ускорить сроки реализации инвестиционных проектов.
По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ уже реализуют 1816 проектов, из которых 500 уже введены в эксплуатацию. Общий объём инвестиций в экономику региона составил 492,59 миллиарда рублей, а количество созданных рабочих мест достигло 47,8 тысячи.