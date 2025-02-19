На севере Красноярского края оштрафовали владельцев квадрокоптеров

К тому же есть указ губернатора Красноярского края от 13 мая 2024 года, который запрещает запуск беспилотных гражданских воздушных судов над территорией региона. Для этого необходимо получить специальные разрешения в службах, которые курируют и обслуживают воздушное пространство.