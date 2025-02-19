На севере Красноярского края оштрафовали владельцев квадрокоптеров

На севере Красноярского края по инициативе Норильской транспортной прокуратуры были оштрафованы владельцы квадрокоптеров. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в декабре 2024 года три жителя города Дудинки запустили свои беспилотники. Два аппарата не имели опознавательных знаков. Это — нарушение федеральных правил использования воздушного пространства.
К тому же есть указ губернатора Красноярского края от 13 мая 2024 года, который запрещает запуск беспилотных гражданских воздушных судов над территорией региона. Для этого необходимо получить специальные разрешения в службах, которые курируют и обслуживают воздушное пространство.
По инициативе транспортного прокурора владельцы БПЛА оштрафованы на общую сумму 94 тысячи рублей.