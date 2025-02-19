Количество мигрантов в Бодайбинском районе превысило численность местных жителей

Количество мигрантов в Бодайбинском районе Иркутской области превысило численность местных жителей. Разница составила 2,3 тысячи человек, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает тг-канал (18+) «БодАйбо city» со ссылкой на отчёт замначальника отдела полиции Андрея Моспана, за минувший год на учёт поставлено более 15 тысяч трудовых мигрантов. Согласно данным Иркутскстата, население района на начало 2024 года составляло 12,7 тысячи человек.
В ходе 412 проверок полиция выявила 117 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Кроме того, зафиксировано пять случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан, по которым возбуждены уголовные дела.