Количество мигрантов в Бодайбинском районе превысило численность местных жителей

Как сообщает тг-канал (18+) «БодАйбо city» со ссылкой на отчёт замначальника отдела полиции Андрея Моспана, за минувший год на учёт поставлено более 15 тысяч трудовых мигрантов. Согласно данным Иркутскстата, население района на начало 2024 года составляло 12,7 тысячи человек.