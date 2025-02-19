В Роспотребнадзоре раскрыли секрет полезных пельменей

Пельмени — один из самых востребованных полуфабрикатов, который выручает в ситуациях, когда нужно быстро и недорого поесть.
Многие хозяйки имеют свои уникальные рецепты не только для теста, но и для начинок. Пельмени готовят не только с мясом, но также используют грибы, рыбу и овощи в качестве начинки.
Тем не менее, пельмени нельзя считать идеальным вариантом здорового питания из-за их высокой калорийности.
Чтобы сделать пельмени более полезными, можно следовать нескольким рекомендациям:
• Используйте муку грубого помола для теста. Это не только повысит питательную ценность блюда, но и не повлияет на его вкус.
• Выбирайте нежирное мясо для фарша. Можно также добавлять белое мясо птицы, такое как курица или индейка.
• Сократите размер порции. Это поможет снизить калорийность блюда.
• Обратите внимание на соусы. Лучше отказаться от майонеза и кетчупа в пользу нежирной сметаны или йогурта.
При выборе магазинных пельменей важно внимательно изучать состав на упаковке. Стандарты производства делят пельмени на пять категорий качества — от А до Д. Пельмени категории А должны содержать 80% мяса и более, тогда как в категории Д его доля составляет менее 20%.