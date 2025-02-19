Холодная погода будет во вторник на Южном Урале

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −10 до −12 градусов. Ветер неустойчивый 1−6 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 19 февраля, у Александра, Анатолия, Арсения, Василия, Дмитрия, Ивана, Максима, Марии, Марфы, Севастьяна, Христины, Юлиана.
Между прочим, 19 февраля 2025 года отмечают день Вуколы Телятника. Согласно народным приметам, сегодня запрещено выносить из дома муку, сахарный песок, соль и какие-либо крупы. Дело в том, что вместе с этими продуктами можно лишиться мира и благополучия.