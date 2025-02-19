Холодная погода будет во вторник на Южном Урале

Между прочим, 19 февраля 2025 года отмечают день Вуколы Телятника. Согласно народным приметам, сегодня запрещено выносить из дома муку, сахарный песок, соль и какие-либо крупы. Дело в том, что вместе с этими продуктами можно лишиться мира и благополучия.