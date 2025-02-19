В Омской области растет число многодетных семей

По данным отчета, в Омской области в период с 2022 по 2024 год увеличилось число многодетных семей. В 2022 году воспользовались бесплатным проездом 164 608 человек, тогда как в 2024 году эта цифра выросла до 167 288 льготников из числа многодетных семей (данные на октябрь 2024 года).