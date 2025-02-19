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Синоптики прогнозируют резкие температурные перепады в Омской области

Температура воздуха в течение суток будет в пределах от −5 до −25 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В четверг в Омской области ожидается небольшой снег и до −25 градусов. О том, какая будет погода в Омске 20 февраля 2025 года, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Ночью температура воздуха составит от −11 до −16 градусов. При прояснении термометр покажет от −20 до −25 градусов. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 метров в секунду.

Днем воздуха прогреется до −5…-10 градусов. В отдельных районах Омской области ожидается до −15. Синоптики прогнозируют местами осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 метров в секунду.

В течение суток на дорогах регионах будет скользко, сохранится гололедица.