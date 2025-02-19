Пермский «Молот» в гостях победил «Тамбов»

Пермский «Молот» с победы начал очередную серию матчей на чужом льду. В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермяки победили «Тамбов».
«Молот» одержал уверенную победу со счетом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0). Шайбы в составе пермяков забросили: Кицын (3), Галиаскаров, Лапин, Зенчиков. У хозяев льда отличились Егоров и Аксенов.
За матчем в тамбовском ЛДС «Кристалл» наблюдали 1550 зрителей.
Серию матчей в гостях «Молот» продолжит: 20 февраля — против «Бурана», 22 февраля — «Ростова». (6+) Пермяки после двух недавних поражений опустились на 10-е место в турнирной таблице розыгрыша.