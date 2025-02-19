37% соискателей Иркутской области активизировались при поиске работы

За первый месяц 2025 года в Иркутской области на рынок труда вышли и обновили своё резюме 80 тысяч человек, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интересно, что наибольший интерес к работе был зарегистрирован в автомобильной сфере. Работу ищут автомеханики, автослесари и специалисты продаж в автобизнесе. По сравнению с началом 2024 года число открытых и обновлённых резюме в этой сфере выросло на 80 процентов.