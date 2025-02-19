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37% соискателей Иркутской области активизировались при поиске работы

Жители Иркутской области активизировались в поиске работы. К такому выводу пришли специалисты одного из крупнейших рекрутнинговых агентств страны.

Источник: Freepik

Они стали не только чаще обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

За первый месяц 2025 года в Иркутской области на рынок труда вышли и обновили своё резюме 80 тысяч человек, что на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Интересно, что наибольший интерес к работе был зарегистрирован в автомобильной сфере. Работу ищут автомеханики, автослесари и специалисты продаж в автобизнесе. По сравнению с началом 2024 года число открытых и обновлённых резюме в этой сфере выросло на 80 процентов.

Второй по уровню активности в поиске работы стала сфера транспортно-логистического направления. Здесь стало на 54 процента резюме больше по сравнению с январём 2024 года. Третье место делят рабочие профессии и профессии в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса — спрос на такие вакансии вырос на 50 процентов.

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