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Мясо, сгущенка, икра: красноярцы рассказали о любимых начинках для блинов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Масленицу в 2025 год в России будут отмечать с 24 февраля по 2 марта.

Источник: НИА Красноярск

Традиционно в масленичную неделю принято печь блины. По данным опроса сервиса SuperJob, среди красноярцев самой популярной начинкой для блинов оказалась мясная (27%), на втором месте — творожная (25%), на третьем — сгущенное молоко (17%).

16% респондентов любят есть блины с икрой, 9% — с вареньем, 7% — со сметаной. 5% голосов набрали ветчина с сыром, 4% — красная рыба. Ещё 3% предпочитают мед, малину, сыр, грибы или печень.

По 2% голосов набрали клубника, шоколад, вишня, капуста, сахарный песок, яблоко и рис.

Среди других вариантов были картофель, бананы, нутелла, яйцо, буженина, лук, морепродукты, сало и другие начинки.

9% опрошенных предпочитают есть блины без начинки, а 1% вообще не ест это блюдо. При этом женщины чаще мужчин выбирают творог, ветчину с сыром и красную рыбу, а мужчины — сгущенное молоко, мед и икру.