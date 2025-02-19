Мясо, сгущенка, икра: красноярцы рассказали о любимых начинках для блинов

Традиционно в масленичную неделю принято печь блины. По данным опроса сервиса SuperJob, среди красноярцев самой популярной начинкой для блинов оказалась мясная (27%), на втором месте — творожная (25%), на третьем — сгущенное молоко (17%).
16% респондентов любят есть блины с икрой, 9% — с вареньем, 7% — со сметаной. 5% голосов набрали ветчина с сыром, 4% — красная рыба. Ещё 3% предпочитают мед, малину, сыр, грибы или печень.
По 2% голосов набрали клубника, шоколад, вишня, капуста, сахарный песок, яблоко и рис.
Среди других вариантов были картофель, бананы, нутелла, яйцо, буженина, лук, морепродукты, сало и другие начинки.
9% опрошенных предпочитают есть блины без начинки, а 1% вообще не ест это блюдо. При этом женщины чаще мужчин выбирают творог, ветчину с сыром и красную рыбу, а мужчины — сгущенное молоко, мед и икру.