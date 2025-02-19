Холодный расчет. Как в Башкирии необычная зима повлияла на плату за отопление

После проведенной системной работы в Башкирии наблюдается в целом стабильная ситуация с обращениями жителей по теме отопления. Так, по данным республиканской госжилинспекции, в 2024 году они составили лишь 15% всех поступивших жалоб, и это число имеет тенденцию к уменьшению. Тем не менее, жалобы пусть и в меньшем объеме, но продолжают поступать. Телеканал БСТ сообщил о недовольстве жителей дома по улице Грозненская 69/7 в Уфе, связанном с низким нагревом батарей и высокими счетами за отопление. В отвечающем за теплоснабжение этого здания МУП УИС жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовой системы подачи тепла и улучшения энергоэффективности дома. Если проблема не будет решена, жители могут обратиться в госжилинспекцию.