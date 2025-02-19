Холодный расчет. Как в Башкирии необычная зима повлияла на плату за отопление

Так, январь 2025 года был на 6 градусов теплее нормальных значений. Самой теплой была первая декада месяца — на 7−10° выше нормы. 4 января на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +2,2° (+2,1° в 1965 году). Во второй и третьей декадах месяца положительные аномалии температуры составили соответственно 5,2° и 4,3°. 30 января в Уфе вновь был побит температурный рекорд, составивший +1,4°. В этой связи жители многоквартирных домов рассчитывали на снижение счетов за отопление, которые зимой составляют до половины всех начислений в коммунальных платежках. В том, как теплая зима отразилась на счетах за отопление, разбирался «Башинформ».
Ожидание и реальность
Шесть лет назад Башкирия отказалась от системы оплаты тепла равномерно в течение всего года, перейдя на систему оплаты строго по показаниям счетчиков только в отопительный сезон. Эта схема, по идее, должна значительно снижать суммы в платежках в теплые зимы. На это рассчитывали многие жители Башкирии, но счета в квитанциях порадовали не всех.
Как сообщили «Башинформу» в крупнейшем в республике поставщике тепла — БашРТС, в декабре-январе этого отопительного сезона по сравнению с аналогичным периодом прошлого объём потребления тепловой энергии был ниже на 14,5% (в том числе на 12,7% для граждан). Величина начислений платы за отопление также снизилась на 5,5% для всех потребителей и на 3,4% — для граждан.
По информации МУП «Уфимские инженерные сети», снабжающего теплом 2225 жилых домов и соцобъектов Уфы, в декабре-январе этой зимы по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона потребление тепла в жилых домах было на 14,6% ниже уровня прошлого года, а начисления снизились на 5,2%.
Объясняя весьма небольшое снижение платежей, операторы теплосетей указали на то, что тариф на тепло с 1 июля 2024 года был увеличен на 10,6%, что нивелировало значительную часть эффекта от снижения фактического потребления из-за теплой зимы.
Кроме того, сама система центрального отопления в принципе не позволяет подавать потребителям теплоноситель, нагретый меньше определенного уровня.
«Несмотря на необычно тёплую погоду, понизить температуру сетевой воды на выходе из котельной или ТЭЦ можно только до определенного значения, — сообщили в БашРТС. — Дело в том, что нижний предел температуры сетевой воды в батареях квартир зависит от горячего водоснабжения. По нормам, горячая вода в кранах должна быть нагрета не менее чем до 60 градусов Цельсия. Для того чтобы обеспечить такой нагрев, вода из котельной или ТЭЦ нагревается минимум до 70 градусов. А поскольку один и тот же теплоноситель используется для радиаторов отопления и нагрева воды, снижать его температуру поставщики не могут».
По данным БашРТС, эту проблему может решить установка в домах специальной автоматики, способной самостоятельно регулировать подачу тепла в зависимости от погоды на улице. Кроме того, во многих современных жилых зданиях есть возможность регулировать нагрев батарей непосредственно в квартирах. Там, где таких систем нет, сотрудники ЖЭУ могут вручную регулировать тепловые узлы домов, но этот метод имеет свои недостатки.
Глас народа
Показатель, характеризующий состояние в сфере теплоснабжения — число обращений и жалоб от граждан. Зимой 2020−2021 годов переход на оплату тепла только в отопительный сезон пришелся на сильные холода, которые явно обозначили множество проблем в системе теплоснабжения. Резкий рост цифр в платежках вызвал массовые жалобы населения, на что обратили внимание республиканские власти, обязав ответственных лиц навести порядок.
«Там, где были “перетопы” — платить должны не жильцы, а поставщики тепла или управляющие компании, допустившие это, — заявил тогда Глава республики Радий Хабиров. — Министерство ЖКХ РБ и госжилинспекция должны постоянно вести проверки соответствующих структур, чтобы подобное не повторялось в последующих отопительных сезонах. Муниципалитеты на местах должны создать рабочие группы и заниматься вопросами отопления системно, а не от случая к случаю. И дома готовить к зиме как следует».
После проведенной системной работы в Башкирии наблюдается в целом стабильная ситуация с обращениями жителей по теме отопления. Так, по данным республиканской госжилинспекции, в 2024 году они составили лишь 15% всех поступивших жалоб, и это число имеет тенденцию к уменьшению. Тем не менее, жалобы пусть и в меньшем объеме, но продолжают поступать. Телеканал БСТ сообщил о недовольстве жителей дома по улице Грозненская 69/7 в Уфе, связанном с низким нагревом батарей и высокими счетами за отопление. В отвечающем за теплоснабжение этого здания МУП УИС жителям посоветовали обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовой системы подачи тепла и улучшения энергоэффективности дома. Если проблема не будет решена, жители могут обратиться в госжилинспекцию.
«Одно из ключевых направлений нашей работы — рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в жилищной сфере, — сообщила “Башинформу” и. о. председателя госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Александра Авдеева. — В 2024 году нами было получено более 800 обращений от физических и юридических лиц, органов исполнительной власти и СМИ по вопросам корректности начислений платы за отопление. На основании выявленных нарушений управляющим организациям было выдано 19 предписаний и более 300 предостережений о приведении платежей в соответствие с законодательством. В результате гражданам был сделан перерасчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги на общую сумму свыше 5 миллионов рублей».
При этом операторы теплосетей на запрос «Башинформа» сообщили о стабильности ситуации с обращениями граждан по вопросам качества их услуг и опровергли сообщения об очередях в клиентских центрах.
«Мы проанализировали обращения, поступившие как очно, так и заочно через каналы ЕИРЦ РБ и не отметили значительного роста запросов по начислениям за отопление, — проинформировали в БашРТС. — Большинство вопросов были связано с переоформлением лицевых счетов собственников, постановке на учёт теплосчетчиков и передачей корректных показаний».
В «Уфимских инженерных сетях» сообщили, что в октябре 2023-го — январе 2024 года к ним поступило 643 обращения от потребителей, а в сопоставимый период этого отопительного сезона — 689.
«Есть небольшой прирост, но он связан не с качеством расчетов, а с тем, что в течение 2024 года мы принимали на прямые договоры новые МКД, и у нас увеличилось общее число лицевых счетов», — уточнили в МУП УИС.
Дело техники
На потребление тепла и число жалоб от населения значительное влияние оказывает техническое состояние и энергоэффективность конкретного дома. Как сообщили «Башинформу» в министерстве ЖКХ РБ, эти проблемы решаются, прежде всего, в ходе республиканской программы капремонта и модернизации жилья.
«Практика показала, что ряд мероприятий позволяет значительно снизить теплопотери, а значит — и платежи жильцов, — заявила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. — Так, при замене труб отопления и горячего водоснабжения в сочетании с их тепловой изоляцией экономия доходит до 10%; при утеплении чердачного перекрытия — до 15%; при утеплении фасадов, заделке и герметизации межпанельных швов — до 25%».
Установка систем подачи тепла в зависимости от погоды и состояния дома позволяет сэкономить до 30%. По информации министерства ЖКХ РБ, в Башкирии узлы погодного регулирования установлены в 1252 многоквартирных домах, в том числе 494 — в Уфе.
Очень важную роль в правильном начислении платежей сыграла установка оборудования удаленного онлай-контроля на более чем 3700 общедомовых теплосчетчиках жилфонда Уфы. Доступ к их показаниям в режиме реального времени получили не только управляющие компании, но и старшие по домам, что резко повысило точность и прозрачность расчетов.
Удаленное снятие показаний дает сразу несколько важных плюсов. Во-первых, полностью исключается так называемый человеческий фактор — ошибки или задержки в снятии и передаче данных. Во-вторых, управляющие компании и жильцы могут контролировать подачу тепла в дома в режиме реального времени. И если уровень потребления неожиданно пойдет вверх без сильных морозов, значит, произошла либо поломка счетчика, либо проблема возникла в работе каких-то систем. Быстрый поиск и устранение неисправностей позволит избежать ненужных переплат за тепло.
«Мы постоянно работаем с жителями домов и можем четко отслеживать эффект от проводимых мероприятий, — заявил глава некоммерческого центра общественного контроля в сфере ЖКХ Уфы Рим Булатов. — Проблемы с отоплением будут всегда, ведь здесь работает пресловутый человеческий фактор, да и любое оборудование может выйти из строя. Но по сравнению с периодом перехода на новую систему оплаты тепла только в холодный сезон 2020/2021 годов, сейчас ситуация в сфере теплоснабжения улучшилась кардинально».