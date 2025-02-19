В Красноярском крае стоматологию «Денталь» уличили в навязывании услуг пенсионерам

Один из пострадавших — пожилой мужчина из Дивногорска. Ему позвонили из клиники и предложили пройти бесплатное обследование. Он согласился, но после диагностики сотрудники настоятельно рекомендовали ему платное лечение, включая установку зубных протезов. С учетом скидки стоимость составила 388 900 рублей.