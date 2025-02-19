В Красноярском крае стоматологию «Денталь» уличили в навязывании услуг пенсионерам

Один из пострадавших — пожилой мужчина из Дивногорска. Ему позвонили из клиники и предложили пройти бесплатное обследование. Он согласился, но после диагностики сотрудники настоятельно рекомендовали ему платное лечение, включая установку зубных протезов. С учетом скидки стоимость составила 388 900 рублей.
Такой суммы у пенсионера не было, и ему тут же предложили оформить кредит. Не выходя из клиники, он подписал договор потребительского кредитования.
Однако, вернувшись домой, мужчина осознал, что не нуждается в столь дорогостоящем лечении, и решил расторгнуть договор. За помощью он обратился в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства изучили договор и выявили нарушения. В документе отсутствовали сведения о лицензии клиники, ее юридический адрес, а также присутствовали условия, ущемляющие права потребителей. Например, были ограничения по срокам предъявления претензий и обязательный претензионный порядок при спорах.
В результате ООО «Денталь» вынесли предостережение. После разбирательства руководитель клиники согласилась расторгнуть договор и вернуть деньги, за исключением расходов, уже понесенных клиникой.
Роспотребнадзор предупреждает граждан: будьте осторожны, если вам поступает звонок с подобными предложениями.