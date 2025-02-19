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Дорожные рабочие очистили Бердское шоссе от пыли, грязи и снега

Уборку проводили ДЭУ Советского района.

Источник: Мэрия Новосибирска

ДЭУ Советского района Новосибирска очистили дорожные знаки и ограждения на Бердском шоссе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Уход осуществлялся с целью обеспечения безопасности дорожного движения, — уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На фотографиях видно, как работники службы очищают дорожные знаки от грязи и снега с помощью высоконапорной водяной системы с ручным пистолетом и щетками, а также лопатами убирают снег рядом с ограждениями.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирские рабочие вывезли с улиц города более 18 тысяч кубометров снега.