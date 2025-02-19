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От −32 до −5: в Башкирии ожидаются сильные перепады температур

В Башкирии прогнозируются 32-градусные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут морозные и сухие дни.

Так, сегодня, 19 февраля, прогнозируется понижение температуры до −11…16 градусов. Осадков метеорологи не ожидают.

Столбики термометров начнут показывать экстремальные температуры уже ночью, 20 февраля. В некоторых районах Башкирии ожидаются 32-градусные морозы, а днем в горных районах температура поднимется до −5.

— Температура воздуха ночью в четверг составит −21,-26°, местами −27,-32°, днем −10,-15°, в горных районах до −5°, — заключили синоптики.

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