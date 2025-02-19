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Две сотни домов остались без отопления в Новосибирске

Более 150 зданий отключены от тепла до ночи.

Источник: AP 2024

В Новосибирске 19 февраля из-за очередного планового ремонта без отопления остались 210 домов. Информация появилась на сайте систем жизнеобеспечения.

В Ленинском районе под отключения попали 162 здания. При этом в 3 дома вернется тепло к 15:00, а в остальные только к 23:00.

В Кировском районе отопления нет в 32 жилых объектах. На улице Виктора Уса энергетики будут делать ремонт до 18:00, а на улицах Громова и Зорге до 1:00 ночи.

Также в 10 домах Октябрьского района отключения продлятся до 22:00, а в 6 домах Первомайского района — до 17:00.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

ЖКХ