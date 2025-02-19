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Число госпитализированных с Covid-19 в Омской области взлетело в три раза

При этом количество выявленных случаев продолжает снижаться.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области зафиксировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом за неделю с 10 по 16 февраля, что меньше на 20%, чем неделей ранее. Число госпитализированных омичей взлетело в три раза. Это следует из данных портала Объясняем.рф.

За неделю в Омской области выздоровели всего 12 человек. Это почти в два раза меньше, чем на предыдущей неделе. В условиях стационара проходят лечение 12 омичей. Неделей ранее в больницах проходили лечение всего четыре омича.

С начала 2025 года в Омской области не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Ранее «КП — Омск» сообщала, что заболеваемость ОРВИ в Омской области упала за неделю на 26%.

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