Число госпитализированных с Covid-19 в Омской области взлетело в три раза

В Омской области зафиксировали 25 новых случаев заболевания коронавирусом за неделю с 10 по 16 февраля, что меньше на 20%, чем неделей ранее. Число госпитализированных омичей взлетело в три раза. Это следует из данных портала Объясняем.рф.
За неделю в Омской области выздоровели всего 12 человек. Это почти в два раза меньше, чем на предыдущей неделе. В условиях стационара проходят лечение 12 омичей. Неделей ранее в больницах проходили лечение всего четыре омича.
С начала 2025 года в Омской области не зарегистрировано ни одного летального исхода.
Ранее «КП — Омск» сообщала, что заболеваемость ОРВИ в Омской области упала за неделю на 26%.