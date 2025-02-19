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В Башкирии ожидаются продолжительные морозы до −32 градусов

Сухая и морозная погода продержится до конца рабочей недели.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +2°
Источник: ru.freepik.com

В Башкирии ожидаются морозы до −32 градусов. Сухая и морозная погода продержится до конца рабочей недели.

По прогнозам синоптиков Башгидромета, погода 19 февраля будет без осадков, ветреной, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем −11,-16°.

20 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −21,-26°, местами −27,-32°, днем −10,-15°, в горных районах до −5°.

21 февраля характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −21,-26°, местами −27,-32°, днем −10,-15°, в горных районах до −5°.