В Башкирии ожидаются продолжительные морозы до −32 градусов

В Башкирии ожидаются морозы до −32 градусов. Сухая и морозная погода продержится до конца рабочей недели.
По прогнозам синоптиков Башгидромета, погода 19 февраля будет без осадков, ветреной, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем −11,-16°.
20 февраля пройдет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью −21,-26°, местами −27,-32°, днем −10,-15°, в горных районах до −5°.
21 февраля характер погоды сохранится. Температура воздуха ночью −21,-26°, местами −27,-32°, днем −10,-15°, в горных районах до −5°.