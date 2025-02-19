В Омской области стало больше многодетных семей

Многодетные семьи в Омской области могут пользоваться такой льготой. Как пишет портал «СуперОмск», из отчёта, который будет озвучен на совещании, следует, что за два года в регионе выросло число многодетных семей. Сейчас число льготников составляет 167 тысяч 288 человек.