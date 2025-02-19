В Омской области стало больше многодетных семей

В четверг, 20 февраля, на заседании комитета законодательного собрания Омской области контрольно-счётная палата будет отчитываться о проверке минтруда и соцразвития региона «по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2023 году на обеспечение бесплатного (льготного) проезда отдельным категориям граждан».
Многодетные семьи в Омской области могут пользоваться такой льготой. Как пишет портал «СуперОмск», из отчёта, который будет озвучен на совещании, следует, что за два года в регионе выросло число многодетных семей. Сейчас число льготников составляет 167 тысяч 288 человек.
Ранее мы писали, что в Омске увеличили дотации на школьное питание.