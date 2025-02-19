Экс-вице-мэр Новосибирска Терешкова предложила акцию «Музыка Победы» на 9 мая

«Как прекрасно было бы собрать лучшие военные мелодии в большой музыкальный сборник! Накануне 9 мая и в день празднования все музыкальные радиостанции могут зазвучать в унисон — опросить своих слушателей и включить в эфир 80 мелодий, любимых песен и фрагментов классической музыки, посвящëнных Победе. Давайте проведём всероссийскую акцию “Музыка Победы” — вспомним мелодии, которые отзываются в сердцах!» — написала Анна Терешкова.