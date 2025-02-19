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Экс-вице-мэр Новосибирска Терешкова предложила акцию «Музыка Победы» на 9 мая

Анна Терешкова предложила провести акцию «Музыка Победы» в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Соцсети

В своем Telegram-канале директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова предложила собрать лучшие военные мелодии в музыкальный сборник.

Так, в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне она предложила радиостанциям 9 мая транслировать 80 песен и классических произведений, посвященных этой дате.

«Как прекрасно было бы собрать лучшие военные мелодии в большой музыкальный сборник! Накануне 9 мая и в день празднования все музыкальные радиостанции могут зазвучать в унисон — опросить своих слушателей и включить в эфир 80 мелодий, любимых песен и фрагментов классической музыки, посвящëнных Победе. Давайте проведём всероссийскую акцию “Музыка Победы” — вспомним мелодии, которые отзываются в сердцах!» — написала Анна Терешкова.

Напомним, что бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова возглавила аппарат реготделения ЛДПР.

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