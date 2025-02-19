Инвесторы вложат 1,7 миллиарда в строительство ресторанов и домов в Байкальске

Отметим, в прошлом 2024 году в Приангарье приехали отдохнуть 1,8 миллиона человек, а это на 10% больше, если сравнивать с показателями 2023. Перед специалистами стоит непростая задача — создать условия для цивилизованного туризма. Это не только сохранит чистоту Байкала, но и позволит привлекать еще больше отдыхающих.