Инвесторы вложат 1,7 миллиарда в строительство ресторанов и домов в Байкальске

Три новых инвестора получили статус резидента особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». До 2028 года они должны возвести в Байкальске гостевые дома на 224 номера, ресторан, банный, СПА и термальный комплексы, организовать тюбинг. На это в общей сложности потратят 1,7 миллиарда рублей.
Известно, что на сегодняшний день в экономической зоне насчитывается 29 резидентов, они вложат в развитие туристической инфраструктуры региона более 26 миллиардов, благодаря этому появится более тысячи рабочих мест.
Отметим, в прошлом 2024 году в Приангарье приехали отдохнуть 1,8 миллиона человек, а это на 10% больше, если сравнивать с показателями 2023. Перед специалистами стоит непростая задача — создать условия для цивилизованного туризма. Это не только сохранит чистоту Байкала, но и позволит привлекать еще больше отдыхающих.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Иркутска Руслан Болотов выступил на «Школе мэров» с докладом о развитии города.