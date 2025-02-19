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В Пермском крае родились первые в 2025 году тройняшки

Два брата и сестра появились на свет в Перми.

Источник: Соцсети

В Перми появились на свет первые в 2025 году тройняшки в Пермском крае, рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

Губернатор сообщил, что 28 января тройня родилась в семье Ксении и Сергея Поповых. Ранее в управлении ЗАГС администрации города Перми сообщали, что зарегистрировали тройняшек Андрея, Артёма и Амелию в Орджоникидзевском отделе управления ЗАГС.

«Имена мальчишкам выбирали очень долго — никак не могли определиться, а вот малышке сразу — сомнений в выборе имени не было», — приводит глава Прикамья слова мамы малышей Ксении.

В пермском управлении ЗАГС детям пожелали, чтобы мир, в который они пришли, стал для них светлым и радостным. Губернатор Пермского края, в свою очередь, будучи многодетным отцом, пожелал молодым родителям по возможности спокойного сна.

В прошлом, 2024 году, первая в регионе тройня появилась на свет только 2 апреля.