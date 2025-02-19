Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав приемных детей в Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав детей в приемной семье в Башкирии. История семьи была рассказана в одной из телевизионных программ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в эфире федерального канале была рассказана история приемных несовершеннолетних детей, по отношению к которым опекуны обязанности по их уходу и содержанию исполняют с нарушениями, издеваются и лишают положенных средств. По словам одной из удочеренных, мать отдавала не все полагающиеся деньги.
В СК России по РБ организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.