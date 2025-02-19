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В Омске назвали возраст, в котором чаще всего регистрируется ВИЧ-инфекция

В последние пять лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией.

Источник: Om1 Омск

В Омской области за последние пять лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией. С 2020 года уровень заболеваемости понизился на 14,3%. На 2024 год этот показатель составил 54,7 случая на 100 тысяч жителей. Такие данные сообщает NGS55.RU со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

На 1 февраля 2025 года в регионе отмечалось дальнейшее снижение — 3,0 случая на 100 тысяч населения. Основную группу риска по заболеваемости ВИЧ составляют жители в возрасте от 30 до 39 лет, на которых приходится 44,1% всех зафиксированных случаев. В то же время людей с диагнозом СПИД больше всего среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет.

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