В Омске назвали возраст, в котором чаще всего регистрируется ВИЧ-инфекция

На 1 февраля 2025 года в регионе отмечалось дальнейшее снижение — 3,0 случая на 100 тысяч населения. Основную группу риска по заболеваемости ВИЧ составляют жители в возрасте от 30 до 39 лет, на которых приходится 44,1% всех зафиксированных случаев. В то же время людей с диагнозом СПИД больше всего среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет.