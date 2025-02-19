Алексей Додатко: «Главное — дойти до каждого человека»

«Шесть лет строек, реконструкции, развития. Десятки школ, ФАПов, детских садов, сотни машин для медицинских учреждений, тысячи километров отремонтированных дорог, десятки тысяч сертификатов для матерей, миллионы квадратных метров нового жилья. Вот в чем итог национальных проектов — в реальных делах для людей. Теперь — новые планы и задачи на пятилетку. Связь между предыдущими и новыми национальными проектами не прерывается. Главное — дойти до каждого человека», — отметил Алексей Додатко.