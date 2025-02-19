Алексей Додатко: «Главное — дойти до каждого человека»

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко рассказал об итогах реализации национальных проектов. Так, за последние шесть лет регион принял участие в 14 проектах, общий объем финансирования которых составил 176 млрд рублей. Благодаря данным средствам в Красноярском крае появились, а также были успешно отремонтированы 2,6 тысяч объектов.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае были построены 165 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а 57 зданий медорганизаций были отремонтированы. Кроме того, было организовано 20 центров амбулаторно-онкологической помощи, а автопарки медучреждений пополнились 261 единицей транспорта.
За шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе привели в порядок более 1,6 тысяч километров проезжих частей — в частности, речь идет о реконструкции дороги Красноярск-Элита в Емельяновском районе и капремонте трасс Обход Ужура и Ермаковское — Разъезжее — Большая речка. Одним из важнейших проектов стало строительство Высокогорского моста через Енисей.
Благодаря нацпроекту «Образование» в Красноярском крае были построены 29 школ почти на 16 тысяч мест, также оснащена материально-техническая база 17 коррекционных школ и 72 мастерских в 17 учреждениях среднего профессионального образования. Также открылись 470 центров образования «Точка роста», 6 детских технопарков «Кванториум» и 2 центра цифрового образования детей «IT-куб».
В рамках нацпроекта «Демография» в Красноярском крае было выдано около 27 тысяч сертификатов регионального материнского капитала на сумму более 3 млрд рублей, а почетным знаком «Материнская слава» наградили 70 многодетных матерей. На территории региона построили 21 детский сад, а в культурные и спортивные мероприятия были вовлечены более 165 тысяч граждан старшего возраста.
За последние несколько лет по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Красноярском крае успешно ввели в эксплуатацию 8,9 млн кв. метров жилья, а из аварийных домов переехали 18 тысяч человек. Также были построены 26 объектов питьевого водоснабжения.
«Шесть лет строек, реконструкции, развития. Десятки школ, ФАПов, детских садов, сотни машин для медицинских учреждений, тысячи километров отремонтированных дорог, десятки тысяч сертификатов для матерей, миллионы квадратных метров нового жилья. Вот в чем итог национальных проектов — в реальных делах для людей. Теперь — новые планы и задачи на пятилетку. Связь между предыдущими и новыми национальными проектами не прерывается. Главное — дойти до каждого человека», — отметил Алексей Додатко.