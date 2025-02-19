В выходные под Екатеринбургом перекроют дороги из-за лыжного забега

В Свердловской области 23 февраля перекроют участки региональных дорог из-за ежегодного лыжного марафона «Европа-Азия», который пройдет в предстоящие выходные.
Участникам будет предложено четыре дистанции: «Детская» протяженностью 2 километра, «Короткая» на 5 километров, «Полумарафон» на 25 километров’и «Марафон» на 50 километров.
Забеги стартуют с территории базы отдыха «Хрустальная» в Первоуральске, а вышедшие на дистанцию в 50 километров финишируют на учебно-спортивной базе «Динамо» на Московском тракте.
Зарегистрироваться на последний зимний лыжный забег можно до конца дня 19 февраля на сайте.
В дни проведения марафона для участников будет организован трансфер.
«23 февраля с 8.00 до 17.00 введут реверсивное движение на участке автомобильной дороги “Екатеринбург — Первоуральск” по Московскому тракту, 10 километр от СПК “Родники” до его пересечения с Московским трактом, 9 километр. С 10.00 до 15.00 — на подъезде к поселку Палкинский торфяник от ДСК “Тополек” до Московского тракта», — сообщили в администрации Екатеринбурга.