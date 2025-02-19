В выходные под Екатеринбургом перекроют дороги из-за лыжного забега

«23 февраля с 8.00 до 17.00 введут реверсивное движение на участке автомобильной дороги “Екатеринбург — Первоуральск” по Московскому тракту, 10 километр от СПК “Родники” до его пересечения с Московским трактом, 9 километр. С 10.00 до 15.00 — на подъезде к поселку Палкинский торфяник от ДСК “Тополек” до Московского тракта», — сообщили в администрации Екатеринбурга.