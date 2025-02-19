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Экс-мэр Иркутска Бердников освобожден от должности зампреда правительства ДНР

Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова освободили от должности заместителя председательства правительства Донецкой Народной Республики.

Как стало известно КП-Иркутск, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ вступил в силу 18 февраля 2025.

Напомним, Дмитрий Бердников занял пост заместителя руководителя администрации Мариуполя в ноябре 2022. До этого был первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). Также известен как экс-мэр Иркутска, данную должность занимал с 27 марта 2017 по 17 марта 2020 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что выпускницу Иркутского медколледжа Елизавету Стогову наградили медалью Луки Крымского за помощь бойцам в зоне СВО. «За ленточку» врач отправилась в феврале 2023.