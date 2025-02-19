Экс-мэр Иркутска Бердников освобожден от должности зампреда правительства ДНР

Напомним, Дмитрий Бердников занял пост заместителя руководителя администрации Мариуполя в ноябре 2022. До этого был первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия). Также известен как экс-мэр Иркутска, данную должность занимал с 27 марта 2017 по 17 марта 2020 года.