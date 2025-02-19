Лыжный поход «Лед и Пламя» стартовал в Хабаровском крае

«Лыжный переход символизирует силу духа и стремление преодолевать любые преграды. Проект “Лед и Пламя” благоприятно влияет на развитие лыжного спорта и спортивного туризма в Хабаровском крае. Мы гордимся тем, что его участники сохраняют и передают молодежи великие традиции нашей страны», — рассказала первый заместитель министра спорта края Валентина Мальцева.