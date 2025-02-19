Лыжный поход «Лед и Пламя» стартовал в Хабаровском крае

Спортсмены Хабаровского края отправились в лыжный поход «Лед и Пламя 2025». Группа туристов пройдет по руслу Амура из Хабаровска до Комсомольска. Мероприятие посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Лыжный переход символизирует силу духа и стремление преодолевать любые преграды. Проект “Лед и Пламя” благоприятно влияет на развитие лыжного спорта и спортивного туризма в Хабаровском крае. Мы гордимся тем, что его участники сохраняют и передают молодежи великие традиции нашей страны», — рассказала первый заместитель министра спорта края Валентина Мальцева.
Лыжники пересекут четыре района Хабаровского края и посетят 13 сел. В каждом населенном пункте они встретятся с местными жителями, расскажут об истории ледовых переправ и подвигах военного времени.
В команде — не профессиональные спортсмены, а любители активного отдыха. Многие из них уже участвовали в лыжных экспедициях. Организаторы рассчитывают, что такие походы привлекут молодежь к спорту и изучению истории страны.