Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 80-летием

«Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью. В нашей стране Вами сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Здесь Вас ценят как исключительно талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч с любимым артистом», — говорится в поздравлении.