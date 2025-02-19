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Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 90-летием

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР Геннадия Овсянникова с 90-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Благодаря таланту, мастерству и безграничной любви к Родине Вы вписали яркие страницы в летопись современной белорусской культуры. Вашу роль в становлении и развитии Национального академического театра имени Янки Купалы и отечественного кинематографа невозможно переоценить», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Геннадия Овсянникова знают не только как выдающегося актера, который является примером высокого профессионализма и верности своему призванию, но и как искреннего патриота, человека с твердой гражданской позицией.

Александр Лукашенко пожелал народному артисту крепкого здоровья, вдохновения, успехов и долгих лет жизни.

Лукашенко Александр