Уникальный театр появится в Свердловской области

В Нижнем Тагиле реализуют уникальный для Свердловской области проект «Театр горожан». Он будет организован на базе Нового молодежного театра. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев.
«Затеяли первый в Свердловской области проект “Театр горожан”», — написал Пинаев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». На сцену вместо актеров выйдут зрители.
Отметим, Новый молодежный театр в Тагиле открылся в конце ноября прошлого года после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием. Работы проходили в рамках национального проекта «Культура».