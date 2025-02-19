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Уникальный театр появится в Свердловской области

Уникальный театр появится в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле реализуют уникальный для Свердловской области проект «Театр горожан». Он будет организован на базе Нового молодежного театра. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев.

«Затеяли первый в Свердловской области проект “Театр горожан”», — написал Пинаев на свой странице в соцсети «ВКонтакте». На сцену вместо актеров выйдут зрители.

Отметим, Новый молодежный театр в Тагиле открылся в конце ноября прошлого года после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием. Работы проходили в рамках национального проекта «Культура».

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